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لبنان

إحياء ذكرى أسبوع الشهيد الرقيب زين العابدين شمص في بعلبك

Lebanon 24
13-06-2022 | 03:15
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أحيت عشيرة آل شمص واهالي بوداي غربي بعلبك ذكرى في حسينية بوداي الحفير اسبوع الشهيد الرقيب زين العابدين شمص الذي سقط خلال عملية للجيش في حي الشراونة في بعلبك.
 
وأشاد عضو شورى حزب الله الشيخ محمد يزبك بدور الجيش "الذي نعتز به والمؤسسة العسكرية في حماية هذا الوطن، لاننا ومع الأسف نشغل هذه المؤسسة في قضايا غريبة عنها وليست من مسؤولياتها، لكن عندما بدأت الأمور تتفاقم والامن مهدد ويصبح الناس في حالة لا يحسدون عليها، لا بد أن تلبي مؤسسة الجيش نداءالواحب بحيث ينبغي أن تكون المؤسسة بمواجهة العدو الاسرائيلي".
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