سليم عون: ما يريده "التيار" يقوله بالعلن وليس بالسر

Advertisement

أكد النائب سليم عون في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان "، "حصول توافق بين المسؤولين، وتبني موقف موحد حول مسألة ترسيم الحدود مع اسرائيل سيبلغ للوسيط الاميركي اموس هوكشتاين"، متوقعا "خاتمة ايجابية تحفط حقوق لبنان وثرواته".وأشار "الى ان لبنان تمكن من تصحيح خطأ سابق عبر نقل خط التفاوض الى الخط 23 كاملاً، واعتبر ان وصول الباخرة اليونانية الى حقل كاريش حرك المياه الراكدة بعد ان كانت المفاوضات متوقفة". وشدد على أن "لا مصلحة لاحد بالتوجه الى خيار الحرب في المنطقة حتى إسرائيل".وعن الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس الحكومة، لفت الى ان "المسألة لا ترتبط بطرف واحد، ويجب التشاور بين الكتل للتتضح الصورة كما حصل بانتخاب نائب رئيس المجلس".ورأى ان "اقتراب الانتخابات الرئاسية بالاضافة الى التشرذم السني الذي انتجته الانتخابات النيابية يجعل المشهد أكثر ضبابية في التكليف والتشكيل".وعن الحديث حول تسمية ميقاتي مقابل الحصول على عدد من الحقائب، قال:"انها إشاعات وما يريده التيار يقوله في العلن وليس بالسر".