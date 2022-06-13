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لبنان

مروّج مخدرات في قبضة قوى الأمن.. وهذا ما ضبط بحوزته

Lebanon 24
13-06-2022 | 03:28
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

على إثر توافر معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول نشاط أحد مروّجي المخدّرات في مناطق عدّة من قضاء المتن، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّته.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة من تحديد هويته، ويدعى:

ج. ع. (من مواليد عام 1985، فلسطيني الجنسيّة) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات.
بعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلّة السبتية، على متن سيّارة نوع "رينو" لون أسود.

 بتفتيشه والسّيارة، تمّ ضبط كميّة من المخدّرات، هي عبارة عن:

/32/ ظرفاً من الكوكايين زِنة /40/ غ
 /6/ أظرفة بداخلها مادّة الماريجوانا زِنة /87/غ
 /4/ أظرفة بداخلها مادّة حشيشة الكيف زِنة/75/ غ
مظروفين /2/ بداخلهما مادة الهيرويين زنة /3،7/ غ
مبلغ مالي، وهاتف خلوي.
 بتفتيش منزله الكائن في محلّة الروضة، تمّ ضبط كيسين من مادة الماريجوانا زنتهما /57،5/غ، وظرفَين بداخِلهما /12/ حبّة مخدّرة زِنتهما /6،6/ غ، وظرف كوكايين زِنته /1،5/ غ، و"دفتر ورق لف سجائر".

 بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعددٍ كبيرٍ من الزبائن، وأنّه ينشط بعمليات الترويج في مختلف مناطق المتن.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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