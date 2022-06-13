Advertisement

لبنان

اعلان من مستشفى نبيه بري الحكومي يتعلق بـ "الاعتداء على مسؤول شؤون الموظفين "... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
13-06-2022 | 03:36
A-
A+
Doc-P-961666-637907138899282557.jpg
Doc-P-961666-637907138899282557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلنت ادارة مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية ببيان انه "في ما خص الحادث المؤسف الذي وقع في مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية، حيث تم الاعتداء على مسؤول شؤون الموظفين السيد علي السيد من قبل أحد الحراس، حيث ان المدير الدكتور حسن وزني لم يكن موجودا في المستشفى، والذي يدين هذا العمل وقد اتخذ اجراءً في حق المعتدي، وتؤكد ادارة المستشفى عدم علمها بخلفية الحادث.
Advertisement

وقد تقدم الدكتور علي السيد بشكوى لدى النيابة العامة ليأخذ القضاء مجراه في هذه القضية".


واشارت الى ان "لا علاقة للمدير الدكتور حسن وزني بالحادث لا من قريب ولا من بعيد، وخلفيات الحادث لا تتصل بأي حديث يصرح به اي موظف داخل المستشفى وخارجها. وهذه ليست من اخلاقيات الدكتور حسن وزني ولا ممن يعمل معه، وتعامله مع الموظفين وغيره معروف بالاحترام للجميع".

وختمت:"لذلك، ومنعاً لأي تأويل، فإن ادارة المستشفى تدين الحادث المؤسف حيث أخطأ فيه من بادر وتسبب فيه، وتبقى مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي مفتوحة الأبواب للجميع ورائدة في العمل الطبي والخدماتي في المنطقة." 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2022-06-13
09:21 | 2022-06-13
09:20 | 2022-06-13
08:55 | 2022-06-13
08:17 | 2022-06-13
08:10 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website