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لبنان

في صيدا... اقفال شبه تام في ادارات السرايا (صور)

Lebanon 24
13-06-2022 | 04:02
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دخلت رابطة موظفي الادارة العامة مرحلة الخطوات التصعيدية لتحركاتها المطلبية.
 
وسجل موظفو الادارات الرسمية  في سرايا صيدا صباح اليوم، تأييدهم للاضراب المفتوح الذي دعت اليه الرابطة، في ظل تجاهل مطالبهم المعيشية التي يتقدمها تصحيح الاجور وزيادة بدل النقل، وتحسين التقديمات الاستشفائية والصحي، لتمكينهم من الاستمرار في ممارسة مهامهم الوظيفية وخدمة المواطنين كما يجب .
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وساد الاقفال التام  في ادارات الزراعة، الصناعة، العقارية، المالية، المساحة، النفوس، الاشغال، الاقتصاد والصحة للمرة الاولى تعبيراً عن عدم قدرة طاقمها الاداري والطبي والرقابي من الاستمرار على هذا المنوال.
 
بالمقابل، فتحت ادارة العمل رئيساً وموظفين مكاتبها امام المواطنين، وتعاونية موظفي الدولة. اما المنطقة التربوية ورغم التزامها التحرك، فقد اقتضى اقتراب الامتحانات الرسمية لشهادتي البريفيه والثانوية عمل فريق من الموظفين  لتامين الاستعدادات اللوجستية والادارية حرصاً على مصلحة الطلاب ومستقبلهم.
 
 
 
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