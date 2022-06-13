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لبنان

ما حقيقة اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه نبعيّ وهاب وابو حلقة؟

Lebanon 24
13-06-2022 | 04:08
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بعد انتشار أخبار عن اختلاط مياه الصرف الصحي، بمياه نبعيّ وهاب وابو حلقة، أصدرت مؤسسة مياه لبنان الشمالي بياناً، أكدت فيه ان المياه نظيفة وصالحة للشرب.
 
وجاء في البيان: 
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