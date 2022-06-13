ما حقيقة اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه نبعيّ وهاب وابو حلقة؟

بعد انتشار أخبار عن اختلاط مياه الصرف الصحي، بمياه نبعيّ وهاب وابو حلقة، أصدرت مؤسسة مياه لبنان الشمالي بياناً، أكدت فيه ان المياه نظيفة وصالحة للشرب.

وجاء في البيان: