اصحاب المتاجر في جونية يحتجّون... ما السبب؟

قطع اصحاب المتاجر في الشارع الممتد من سيدة لبنان باتجاه ساحة "القنطرة" في جونية، احتجاجاً على القرار البلدي القاضي بتحويل بعض الممرات الى ممرات مخصصة للمشاة مما أدى إلى زحمة سير خانقة في المحلة، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".

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