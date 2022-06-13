Advertisement

لبنان

اصحاب المتاجر في جونية يحتجّون... ما السبب؟

Lebanon 24
13-06-2022 | 04:12
A-
A+
Doc-P-961675-637907161798733120.jpg
Doc-P-961675-637907161798733120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قطع اصحاب المتاجر في الشارع الممتد من سيدة لبنان باتجاه ساحة "القنطرة" في جونية، احتجاجاً على القرار البلدي القاضي بتحويل بعض الممرات الى ممرات مخصصة للمشاة مما أدى إلى زحمة سير خانقة في المحلة، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تدابير سير استثنائية على الطريق البحريّة بين جونية وبيروت
lebanon 24
13/06/2022 16:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان في حادثي سير في جعيتا وجونية
lebanon 24
13/06/2022 16:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24
العمل متوقف في "هيئة ادارة السير" خلال هذا الاسبوع
lebanon 24
13/06/2022 16:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير على أوتوستراد البداوي (صورة)
lebanon 24
13/06/2022 16:47:10 Lebanon 24 Lebanon 24

جونية

سير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2022-06-13
09:21 | 2022-06-13
09:20 | 2022-06-13
08:55 | 2022-06-13
08:17 | 2022-06-13
08:10 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website