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لبنان

إصابة شخص بطلق ناري من بندقية صيد في منطقة نمرين - الضنية

Lebanon 24
13-06-2022 | 04:24
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن إصابة شخص بطلق ناري من بندقية صيد في منطقة نمرين - الضنية.
وتوجهت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة الى المكان.
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بندقية صيد

نمرين

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