بري وميقاتي عرضا آخر التطورات

Advertisement

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية اللقاء الذي إستمر زهاء نصف ساعة غادر بعده الرئيس ميقاتي دون الإدلاء بتصريحالرئيس بري استقبل ايضاً سفيرة الدنمارك في لبنان ميريتي جول في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان .كما التقى رئيس المجلس السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري حيث جرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا .وبعد الظهر استقبل الرئيس بري وفداً يمثل النواب التغيريين ال 13 وضم النواب ملحم خلف وضاح الصادق ، ابراهيم منمينمة ، ياسين ياسين ، مارك ضو ، نجاة صليبا ، ورامي فنج حيث تناول البحث الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.وبعد اللقاء تحدث النائب مارك ضو بإسم النواب :بالنيابة عن تكتل نواب التغيير ال ١٣ حضرنا كوفد لنجتمع مع دولة الرئيس بري لنتناقش بقضية الخط ٢٩ وحقوق لبنان بالمنطقة الخالصة الاقتصادية التي يتم التداول بها خاصة بوصول المفاوض الاميركي بهذا الملف ونحن نتابع هذا الملف وحق لبنان بالتمسك بالخط ٢٩ نجد ان السلطة التنفيذية لا تقوم باتخاذ الخطوات التي هي مطالبة بها للدفاع عن مصلحة اللبنانيين جميعاً بالثروات الموجودة في البحر وما دون البحر فيما يتعلق بالنفط والغاز وغيرها وبعد زيارة رئيس الجمهورية سوف نتابع هذه الجولة بزيارة الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونحن نطالب بالمطلب ذاته ، ونريد تثبيت حق لبنان عبر تعديل المرسوم ٦٤٣٣ الذي له اكثر من سنة ولم توافق عليه الحكومة ولم يوقعه رئيس الجمهورية وبالتالي السلطة التنفيذية مسؤولة عن المباشرة بالتوقيع والتعديل وايداعه لدى الامم المتحدة لان العدو الاسرائيلي يباشر الآن بوصول المنصة اليونانية بالاعتداء على ثروات هي من حق الشعب اللبناني وطلبنا من دولة الرئيس بري ان نتخذ خطوات سريعة كمجلس نيابي لمسائلة واستجواب الحكومة اللبنانية والمتابعين لهذا الملف بما فيه الاطلاع من الفريق المفاوض على كل التفاصيل ونقوم بواجبنا النيابي الرقابي على مصلحة الشعب اللبناني وكذلك نحن ندقق بكل شيء لنقوم بالمحاسبة الحقيقية من قبلنا جميعاً ليس فقط النواب التغييريين انما كل المجلس النيابي عليه هذا الواجب للدفاع عن مصلحة لبنان وتثبيت حقوق لبنان بما هو موجود وبما هو مثبت نحن نتفرج على العدو يتخذ خطوات عملية لبدء استغلال موارد للبنان واللبنانيين لهم حقوق فيها لن نقف ونتفرج سنتخذ هذه الخطوات وسريعاً سنطالب المجلس النيابي بارسال الاسئلة الى الوزراء للاجابة، بما فيها جلسة للاستجواب ونحن سنتابع كل هذه الخطوات مع الرؤساء الثلاثة .وحول موقف الرئيسين بري وعون من مسألة الخط ٢٩ اجاب ضو : الرئيس بري اعتمد على اتفاق الاطار الذي لم يحدد خطوطاً وتحدث عن مسألة الترسيم بشكل اساسي والرئيس عون يقول ان مرسوم التعديل وصل اليه مشروطاً بموافقة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء لم يوافق وهو رفض ان يوقع موافقة استثنائية على موضوع بهذه الاهمية فنحن سيكون لنا لقاء مع رئيس مجلس الوزراء بعد ساعتين الذي كان رئيساً للحكومة عام ٢٠١١ يومها كانت عند تلك الحكومة الاحداثيات واليوم بعد مضي سنة على وجوده رئيساً لمجلس الوزراء لم يدعى الى جلسة لتعديل هذا المرسوم وباجتماعنا عند الساعة الخامسة من المفترض ان ناخذ جواباً شافيا كي نشارك الرأي العام اللبناني والشعب اللبناني بمن هو المقصر بموضوع المرسوم ٦٤٣٣ من اجل ان نضمن حقنا ونفاوض انطلاقاً من هذا الحق حسب قانون البحار بالخط ٢٩ .وختم المجلس النيابي عليه واجب مراقبة الحكومة والسلطة التنفيذية ويقول بالمسائلة والاستجواب واتخاذ الخطوات اللازمة.على صعيد آخر تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ اتصالاً هاتفيا من نائب رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي هنأه فيه بانتخابه رئيساً للمجلس النيابي اللبناني لولاية جديدة .