وزارة الصحة تعلن عن أكثر من 170 اصابة باليرقان.. تحذيرات من انتشار الفيروس فما هو وكيف الوقاية منه؟

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إن وزارة الصحة العامة تدعو المواطنين والمعنيين كافة إلى استقاء المعلومات منها حصرًا، وتعلن أنها ستصدر نشرة يومية عن موضوع اليرقان، كما هو حاصل بالنسبة إلى وباء كورونا، وذلك للإفادة بالمعطيات والأرقام الحقيقية للحالات الموجودة". صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان التالي: "بعد تداول وسائل الإعلام معلومات عن عدد الحالات المصابة باليرقان (إلتهاب الكبد الفيروسي - أ)، تعلن وزارة الصحة العامة أن العدد الفعلي لهذه الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الإلتهاب حتى اليوم يبلغ مئة وأربعًا وسبعين (174) حالة؛ وتذكر الوزارة بأنها واكبت هذا الموضوع منذ ظهوره وأعلنت عن ذلك بشفافية مطلقة، وهي لا تزال تأخذ العينات وتجري التحقيقات اللازمة لتبيان سبب انتشار الإلتهاب الذي لم يحسم بشكل نهائي بعد.إن وزارة الصحة العامة تدعو المواطنين والمعنيين كافة إلى استقاء المعلومات منها حصرًا، وتعلن أنها ستصدر نشرة يومية عن موضوع اليرقان، كما هو حاصل بالنسبة إلى وباء كورونا، وذلك للإفادة بالمعطيات والأرقام الحقيقية للحالات الموجودة".





وعزا اسباب انتشاره بهذه السرعة الى "نقص المياه الصالحة للشرب وسوء الصرف الصحي والنظافة العامة. والاسوأ ان فترة حضانته تمتد من 15 الى 50 يوما".



واثنى بخاش على "عمل وزارة الصحة وتعاونها مع الجهات المختصة والتحري عن سبب التلوث والكشف ان شبكة المياه لا تلوث فيها بحسب التحاليل"، وتوقف عند "سرعة انتشار الاصابات حيث وصل الى 118 حالة خلال اقل من اسبوع".



ونصح بـ" ضرورة الوقاية والنظافة الشخصية في المنزل من ناحية غسل اليدين جيدا بعد استخدام المرحاض وقبل تحضير الطعام او تناوله، واستخدام المياه الموثوقة للشرب ولنظافة الخضار والفاكهة. والعمل على توفير اللقاح المضاد ،ومن ثم اجراء حملة تلقيح استباقية للوقاية من المرض للمجتمعات المعرضة على ان تبدأ بكبار السن ومن يعاني من مشاكل صحية وامراض مزمنة".



واكد ان" الكشف المبكر للمرض هو من الاولويات على اعتبار انه يؤدي الى عزل المصابين وحصر تفشي العدوى والقضاء على الوباء". وكان نقيب الاطباء البروفسور يوسف بخاش حذر في وقت سابق في بيان من "سرعة انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي Hepatite A ، وهو مرض شديد العدوى يؤدي في حالات استثنائية الى تقصير في عمل الكبد".وعزا اسباب انتشاره بهذه السرعة الى "نقص المياه الصالحة للشرب وسوء الصرف الصحي والنظافة العامة. والاسوأ ان فترة حضانته تمتد من 15 الى 50 يوما".واثنى بخاش على "عمل وزارة الصحة وتعاونها مع الجهات المختصة والتحري عن سبب التلوث والكشف ان شبكة المياه لا تلوث فيها بحسب التحاليل"، وتوقف عند "سرعة انتشار الاصابات حيث وصل الى 118 حالة خلال اقل من اسبوع".ونصح بـ" ضرورة الوقاية والنظافة الشخصية في المنزل من ناحية غسل اليدين جيدا بعد استخدام المرحاض وقبل تحضير الطعام او تناوله، واستخدام المياه الموثوقة للشرب ولنظافة الخضار والفاكهة. والعمل على توفير اللقاح المضاد ،ومن ثم اجراء حملة تلقيح استباقية للوقاية من المرض للمجتمعات المعرضة على ان تبدأ بكبار السن ومن يعاني من مشاكل صحية وامراض مزمنة".واكد ان" الكشف المبكر للمرض هو من الاولويات على اعتبار انه يؤدي الى عزل المصابين وحصر تفشي العدوى والقضاء على الوباء".

ما هو مرض اليرقان؟

مرض اليرقان أو ما يسمى مرض الصفار الابيض، هو مرض ناجم عن تكون كمية زائدة من صبغة لونها مائل الى الأصفر في الدم تسمى بيليروبين، يؤدي إلى تراكمها تحت الجلد وفي العين مما ينتج عنه اصفرار لون الجلد والعينين، بحسب المواقع الطبية.





-الجلد الأصفر والاصفرار في الجزء الأبيض من العين، عادة ما يبدأ بالرأس ثم يمتد إلى باقي الجسم، وهو من أبرز اعراض مرض اليرقان، لكن قد يكون هذا الاصفرار بسبب آخر غير البيليروبين والعصارة الصفراوية، ويسمى وقتها اليرقان الكاذب.

-البراز شاحب اللون من أبرز اعراض مرض الصفار.

-بول داكن اللون، وهو من أبرز اعراض مرض ابو صفار.

-الحكة.

-الاستفراغ.

-نزيف المستقيم. اعراض اليرقان-الجلد الأصفر والاصفرار في الجزء الأبيض من العين، عادة ما يبدأ بالرأس ثم يمتد إلى باقي الجسم، وهو من أبرز اعراض مرض اليرقان، لكن قد يكون هذا الاصفرار بسبب آخر غير البيليروبين والعصارة الصفراوية، ويسمى وقتها اليرقان الكاذب.-البراز شاحب اللون من أبرز اعراض مرض الصفار.-بول داكن اللون، وهو من أبرز اعراض مرض ابو صفار.-الحكة.-الاستفراغ.-نزيف المستقيم.

الإسهال.

-الحمى والقشعريرة.

-الضعف العام.

-فقدان الوزن.

-فقدان الشهية من اعراض الصفار عند الكبار.

-الصداع.

-الأوجاع في البطن من اعراض اليرقان عند الكبار.

-التورم في الساقين وتورم وانتفاخ في البطن بسبب تراكم السوائل قد يكون من اعراض اليرقان كذلك.