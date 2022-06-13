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لبنان

على أتوتستراد زحلة - ريّاق... هكذا حاولوا إخفاء المخدرات لترويجها! (صور)

Lebanon 24
13-06-2022 | 05:52
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تمكّنت دوريّة لأمن الدّولة، مديريّة البقاع الإقليميّة، عند الساعة الثالثة من فجر الأحد 12 حزيران 2022،  من توقيف شبكة لترويج المخدّرات، على أتوتستراد زحلة - ريّاق، يستقلون سيارة غولف ذهبيّة اللون، في داخلها اللبنانيّان أحمد ر. وعلي ح.،  والسوري أحمد ق.، في حوزتهم كميّة كبيرة من المخدّرات المعدّة للترويج. 
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في التفاصيل، إن المروّجين أخفوا البضاعة تحت غطاء المحرّك، والتي تحتوي على الهيرويين، والكوكايين، والماريوانا، وحشيشة الكيف، والباز والكريستال والسيلفيا والكبتاغون وعدّة للتعاطي، والأخطر في صيد أمن الدولة، دفتر دوّنت عليه أسماء الزبائن والمدمنين. 
بعد أخذ إشارة القضاء، أوقف أفراد العصابة والتحقيقات جارية لكشف باقي المتورّطين، تجارةً وترويجاً وتعاطياً.     
 
 
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