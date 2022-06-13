لقاحات الأطفال بالدولار... "ما في دعم"





بدأ بعض أطباء الأطفال بالطلب من الاهالي دفع ثمن اللقاحات المخصصة لاطفالهم بالدولار الاميركي "الفريش"، بحجة أن تأمين اللقاحات المدعومة بات صعبا او شبه مستحيل.



إلا أن هناك بعض الاطباء الذين يتمكنون من تأمين عدد من اللقحات "النصف مدعومة" يكتفون بتقاضي نصف القيمة بالدولار. اما عملية الدفع بالليرة اللبنانية فأمست أمرا غير مرغوب فيه.

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