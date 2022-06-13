وقفة تضامنية لمتطوعي الدفاع المدني

نفذ متطوعو الدفاع المدني وقفة تضامنية امام قصر العدل للمطالبة بمعرفة مصير عناصر الدفاع المدني ومستقبلهم وللتضامن مع المتطوع في الدفاع المدني "أياد الاشقر" الموقوف في مركز حمانا.

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