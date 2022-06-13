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لبنان

وقفة تضامنية لمتطوعي الدفاع المدني

Lebanon 24
13-06-2022 | 06:16
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نفذ متطوعو الدفاع المدني وقفة تضامنية امام قصر العدل للمطالبة بمعرفة مصير عناصر الدفاع المدني ومستقبلهم وللتضامن مع المتطوع في الدفاع المدني  "أياد الاشقر" الموقوف في مركز حمانا.
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