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لبنان

المجلس الدستوري: مهلة تقديم الطعون في الانتخابات النيابية تنتهي في 16 حزيران

Lebanon 24
13-06-2022 | 06:40
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أعلن رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى، في بيان، "انه نظرا لاعلان نتائج الانتخابات رسميا بتاريخ 17/5/2022، وفقا لكتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 79/ص.م. تاريخ 17/5/2022،
 
لذلك، يعلم المجلس الدستوري من يهمه الامر ان مهلة تقديم الطعون في الانتخابات النيابية لدورة أيار 2022 تنتهي في 16/6/2022 ضمنا".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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