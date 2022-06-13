عون: لبنان سيبلغ هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحّد

اسقبل رئيس الجمهوريّة ميشال عون وفداً نيابياً ضم النواب: ملحم خلف وابراهيم منيمنة ورامي فنج ومارك ضو ووضاح الصادق وياسين ياسين ونجاة عون.

وأمل عون "تكليف شخصية لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، نظراً للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة".

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وأشار إلى أنّ "لبنان سيبلغ هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحّد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة والتي تحفظ حقوق لبنان".

وشدّد عون على أنّ "لبنان متمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع "اسرائيل" والتي توقفت على اثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً".

وقال: "الجانب اللبناني رفض الخط الاسرائيلي رقم 1 و"خط هوف"، ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية".

ورفض عون "تهديدات العدو الاسرائيلي الذي يتصرف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية".

وأكّد أنّ "رئيس الجمهورية يقود المفاوضات وبعد الوصول الى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب وفقاً للاصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة الى الخط 29".



وعرض عون للوفد النيابي ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4 متحدثاً عن تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبّة، لافتاً إلى حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر. ونفى رداً على سؤال من الوفد النيابي، وجود أي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، او المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

أمّا النائب ملحم خلف، فقال للرئيس عون: "لتثبيت الخط 29 ولا تترددوا في المضي قدماً في تعديل المرسوم 6433/ 2011 وإبلاغه الى المراجع الدولية".