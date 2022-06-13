باسيل يرمي آخر أوراقه على عتبة الانتخابات الرئاسية

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على هذا الصعيد، ترى مصادر سياسية بأن باسيل يشعر بالضيق كلما تقلص الهامش الزمني ودنت ساعة مغادرة الرئيس ميشال عون ، فلا الفتاوى الدستورية نفعت ولا نصائح مستشاري القصر كفيلة بمنح شرعية دستورية لبقاء عون بعد نهاية تشرين الاول، ومن المؤكد بأن باسيل سيفقد التأثير والنفوذ الذي طالما تمتع به رغم النكبات والعواصف، ما يجعله يفتش عن تعويض ما يبدو غير متاح في ضوء تعقيدات الواقع السياسي.عند هذا الحد، لا بد من عدم الاستسلام لحالة من الجمود وتحريك المياه الراكدة وفق نظرية طالما ترددت بأن عهد عون لا ينبغي ان يفقد الزخم نظرا لاستثنائيته في كل شيء ، لذلك عمد باسيل إلى رمي الأوراق دفعة واحدة قبيل تشكيل الحكومة ما يؤمن له هامشا واسعا مع حلفائه بالدرجة الأولى ، كما يمنحه دورا محوريا في عمق اللعبة السياسية طالما سعي لتكريسه سابقا وازداد تمسكا به بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.من هنا، يجد احد السياسيين بأن هدف باسيل يتلخص بتحصيل مطالبه وفق ضربة "بينغو" لناحية الاشتراط السياسي المبالغ فيه والتلويح بنهج التعطيل،خصوصا كونه لا شيء يخسره على الصعيد السياسي او الشخصي ، بل على العكس تماما ذلك أن ربط الانتخابات النيابية بالاستحقاق الرئاسي بما في ذلك احتمالات الفراغ الرئاسي تؤمن وقودا يحتاجها باسيل من أجل العبور من ضفة السلطة المطلقة إلى ضفاف مجهولة ينبغي الاحتساب لها جيدا.