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لبنان

العمل متوقف في "هيئة ادارة السير" خلال هذا الاسبوع

Lebanon 24
13-06-2022 | 07:00
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عطفا على بيان رابطة موظفي القطاع العام بالاقفال التام للإدارات والمؤسسات العامة ، 
ونظرا لقرار امناء صناديق المالية في هيئة ادارة السير  الالتزام بالاقفال التام،
ونظرا لشح الموارد الاساسية لدى الهيئة من ايصالات ومازوت ، 
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وعليه ،
تعلن هيئة ادارة السير اقفال ابوابها  للاسبوع الحالي وتعتذر عن استقبال كافة انواع المعاملات،على ان يصدر بيان حول ظروف العمل للاسبوع المقبل في حينه.

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