العمل متوقف في "هيئة ادارة السير" خلال هذا الاسبوع

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عطفا على بيان رابطة موظفي القطاع العام بالاقفال التام للإدارات والمؤسسات العامة ،ونظرا لقرار امناء صناديق المالية في هيئة ادارة السير الالتزام بالاقفال التام،ونظرا لشح الموارد الاساسية لدى الهيئة من ايصالات ومازوت ،وعليه ،تعلن هيئة ادارة السير اقفال ابوابها للاسبوع الحالي وتعتذر عن استقبال كافة انواع المعاملات،على ان يصدر بيان حول ظروف العمل للاسبوع المقبل في حينه.