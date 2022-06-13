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لبنان

هيئة الاشراف على الانتخابات: هذه آخر مهلة لتقديم البيانات الحسابية من المرشّحين واللوائح الإنتخابية

Lebanon 24
13-06-2022 | 08:10
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اصدرت هيئة الاشراف على الإنتخابات البيان التذكيري الثاني رقم  18يتعلق بتقديم البيانات الحسابية الشاملة من المرشّحين واللوائح الإنتخابية

واشارت الهيئة الى انها "بتاريخ 16/5/2022 ، أصدرت بياناً إلى المرشحين واللوائح الإنتخابية يتعلق بتقديم البيانات الحسابية الشاملة من جميع المرشحين واللوائح الإنتخابية وذلك خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للإنتخابات تحت طائلة فرض غرامة مالية قدرها مليون ليرة عن كل يوم تأخير، وأكدت أن موجب تقديم البيان الحسابي المذكور يشمل جميع المرشحين للإنتخابات النيابية ، سواء الذين رجعوا عن ترشيحهم قبل موعد الإنتخابات ب45 يوماً على الأقل ، أو الذين ألغيت طلبات ترشيحهم بسبب عدم انضوائهم في لوائح أو الذين استمروا في المعركة الإنتخابية بعد انضوائهم في اللوائح، بالإضافة إلى اللوائح الإنتخابية.
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وكانت الهيئة قد أصدرت بتاريخ 13/5/2022 بياناً تضمّن تعليمات حول الإجراءات التطبيقية المتعلقة بالإنفاق الإنتخابي والتي يجب أن يتضمنها البيان الحسابي الشامل، وقد نشر هذا البيان على موقع الهيئة الرسمي بتاريخه للتقيّد بأحكامه،

حرصاً من الهيئة على عدم تعريض المرشحين واللوائح لغرامات التأخير ، تذكر جميع المعنيين مجددا بأن آخر مهلة لتقديم البيانات الحسابية المذكورة تنتهي بتاريخ 17/6/2022 تحت طائلة فرض الغرامة المحددة في القانون".
المصدر: الوكالة الوطنية
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