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لبنان

صوت قوي جدا يهز مدينة صور... ما القصة؟

Lebanon 24
13-06-2022 | 09:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع صوت قوي جداً هز مدينة صور وضواحيها لم تعرف حتى اللحظة اسبابه حتى اللحظة.
 
ويرجح ان يكون الصوت ناتجا عن اختراق لطيران العدو الاسرائيلي لجدار الصوت.
 
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