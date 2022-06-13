خدمات "أوجيرو" تتوقف في مستيتا... ما السبب؟

أعلنت "أوجيرو" أنّ عطلا طرأ في سنترال مستيتا بسبب الضغط على المولدات، مما أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة.

وقالت إنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.