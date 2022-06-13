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لبنان

أوقف بالجرم المشهود في محلة طريق الشام... وهذا ما كان يقوم به أثناء مرور الفتيات!

Lebanon 24
13-06-2022 | 09:54
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التّي تقوم بها فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت لمكافحة الجرائم، ضبطت دوريّة من الفصيلة المذكورة، بتاريخ 2/6/2022، أحد المواطنين على متن "فان تويوتا"، بالجرم المشهود وهو يقوم بالتحرّش بالمارّة والفتيات، ويقوم بأعمال منافية للحشمة كخلع بنطاله وملابسه الداخلية بشكلٍ فاضح أمامهم، وذلك في محلّة طريق الشام بالقرب من جامعة القديس يوسف، حيث تمّ توقيفه.
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تبيّن أنه بحالة السّكر الظّاهر، ويُدعى:

أ. ح. (مواليد عام 1976، لبناني الجنسيّة)
  بتفتيشه والآلية، عُثِر بحوزته على كميّة من المخدّرات، عِبارة عن حشيشة الكيف وحبوب مخدّرة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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