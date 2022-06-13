فرنجية بحث والسفير المصري في التطورات واستقبل السفير الباكستاني

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إستقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، في حضور السيد انطوان مرعب. وتم البحث في مختلف التطورات الراهنة على مختلف الاصعدة بالاضافة الى العلاقات الثنائية اللبنانية والمصرية.وكان فرنجيه استقبل السفير الباكستاني في لبنان سلمان أتار، في حضور الدكتور جان بطرس ومرعب. وعرض معه مجمل الاوضاع العامة، سيما على الصعيد السياسي وعلى صعيد التبادل التجاري وضرورة ترسيخ وتفعيل هذا التبادل.