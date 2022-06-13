قاسم: الحكومة هي المعبر الوحيد والحصري للانطلاق إلى معالجة الأزمات

Advertisement

اجتمع نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بأعضاء "هيئة علماء بيروت" في مركزهم في حارة حريك بدعوة من الهيئة، وعبر قاسم، بحسب بيان للعلاقات الاعلامية في الحزب، عن "ارتياح الحزب لإنجاز الانتخابات النيابية ونتائجها، والتي ستنقل لبنان إلى مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي المبني على التمثيل الشعبي الذي عبَّر عنه الناس بعد المخاض الصعب الذي أحاط بلبنان خلال السنتين الأخيرتين، لنكون أمام تحدي النهوض بلبنان مسؤولية أولى وأساسية على عاتق نواب المجلس النيابي المنتخبين".وقال: "نحن أمام استحقاق ملح وضروري هو تكليف رئيس الحكومة وتشكيلها، ندعو إلى إنجازه باسرع وقت، وبتعاون بنَّاء بين جميع القوى والشخصيات الممثلة في المجلس النيابي. إن الحكومة هي المعبر الوحيد والحصري للانطلاق إلى معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وأول مهامها أن تضع خطة التعافي والانقاذ في مسارها العملي والتنفيذي، وتوفير كل شروط نجاحها، ونتمنى أن تسود عقلية حكومة الوطن وليس حكومة تتقاسم المكتسبات، إذ القيمة لأي مكتسب أمام ربح وضع البلد على سكة الإنقاذ والنهوض، وهذا من مصلحة الجميع من دون استثناء".