في لقاء "رفيع المستوى".. اللواء إبراهيم يبحث ملف الحدود البحرية مع هوكشتاين

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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه بعد ظهر اليوم، وفدا أميركيا برئاسة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين وحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وتناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.