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لبنان

فياض التقى هوكشتاين: الدولة لديها موقف واضح بشأن ترسيم الحدود

Lebanon 24
13-06-2022 | 11:40
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عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بمكتبه في الوزارة، اجتماعاً مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي وصل إلى لبنان ظهر اليوم.
 
وبعد الاجتماع، غادر الوسيط الأميركي الوزارة من دون الإدلاء بأي تصريح، في حين أن فياض تحدث أمام الصحافيين قائلاً: "تناقشنا مع الوسيط الأميركي حول توقيع اتفاقيات استجرار الكهرباء إلى لبنان من الأردن ومصر".
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وتابع: "في ما خصّ موضوع ترسيم الحدود البحرية أكدت للوسيط الأميركي على أن الموقف الوطني الموحّد هو ما يتوافق عليه الرؤساء الثلاثة ولبنان يسعى للحفاظ على حقوقه".
وختم: "نحنُ خلف الرئيس عون والدولة كلها لديها موقف واضح بشأن ترسيم الحدود، وهذا يقوي لبنان بشكل كبير".
 
 
 
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