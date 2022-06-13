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لبنان

من سيحضر عشاء بو صعب وهوكشتاين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-06-2022 | 11:45
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خلافاً لكلّ ما أشيع، عُلِم أنّ العشاء الذي يقيمه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على شرف الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، سوف يقتصر فقط على هوكشتاين والوفد المرافق له، ولن يشارك في العشاء شخصيات سياسية أو أمنيّة أو عسكرية أو دبلوماسية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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