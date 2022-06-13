من سيحضر عشاء بو صعب وهوكشتاين؟

خلافاً لكلّ ما أشيع، عُلِم أنّ العشاء الذي يقيمه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على شرف الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، سوف يقتصر فقط على هوكشتاين والوفد المرافق له، ولن يشارك في العشاء شخصيات سياسية أو أمنيّة أو عسكرية أو دبلوماسية.

Advertisement