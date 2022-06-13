اكتشاف رائع في البقاع.. شاهدوا أجمل مغارة منحوتة في قلب الجبل

Advertisement

قامت الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني باستكشاف المغارة الواقعة في جبل بلدة خربة قنافار قضاء البقاع الغربي بالتعاون مع ناشطين بيئيين والبلدية.وتقع المغارة على ارتفاع 1100 متر عن سطح البحر، ويتم الوصول اليها عبر السير على الاقدام ومن ثم الزحف 10 امتار (متقطعة)، ثم التسلق لارتفاع 3 امتار في المرحلة الاولى و 4 امتار في المرحلة الثانية، ثم النزول بواسطة الحبال لعمق 4 امتار، ثم الهبوط لحوالي 10 امتار الى ان يتم الوصول الى الشلال (المسافة التقريبية من باب المغارة الى الشلال حوالي 100 متر).وقد بدا واضحاً نقاوة المياه وبرودتها وسرعة هبوطها من الشلال الذي هو عبارة عن قسمين: قسم غزير تم تقديره بحوالي 150 ليتراً في الثانية وقسم ضعيف بحولي 20 ليتراً في الثانية. وعند نقطة مصب الشلال، تتشكل بركة صغيرة بطول ثلاثة امتار وعرض مترين تقع في تجويف صخري، وقد تم أخذ عينة من المياه لتحليلها في مختبرات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.وتتميز المغارة بالتكونات الصخرية والكلسية الشبيهة بمغارة جعيتا والتي تتقلص كل ما تم التعمق الى داخلها وصولا الى المياه والشلال.