مصرف لبنان يعلن سعر دولار "صيرفة" اليوم.. إليكم الرقم

أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الإثنين، أنّ "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم 55 مليون دولار أميركي بمعدل 24700 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".



وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".

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