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لبنان

"الإنسانية: اشكال والوان".. معرض فني للفنان ميتشل كنعان

Lebanon 24
13-06-2022 | 12:01
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يعرض الفنان اللبناني الأميركي ميتشل كنعان لوحاته الفنية في فندق كمبينسكي سمرلند بعنوان "الانسانية: اشكال والوان".

ويجمع المعرض لوحات ومجسمات تجسد تأملات الفنان الخاصة التي ترجمها بتقنية فنية يتميز بها وهي الموزاييك ثلاثية الابعاد او الموزاييك الموارب والتي حصل على براءة اختراع لها من الولايات المتحدة وتستمر حصريتها له لسنوات عدة.
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وسبق للفنان ان اقام معارض في الولايات المتحدة وكندا والكويت قبل ان يعود الى بلده الأم لبنان.

ويستمر المعرض في فندق كمبينسكي سمرلند حتى نهاية حزيران الجاري، حيث تزيّن لوحاته والمجسمات قاعة الفندق لمتعة المقيمين فيه وزائريه على حد سواء.
 
ويمكن زيارة المعرض يوميا من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء.

 
 
 
 
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