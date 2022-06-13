نادي "tmt lebanon" يتأهل لبطولة العالم في الـ"MMA"

سجّل نادي "tmt lebanon" انجازاً جديداً في عالم الفنون القتالية، إذ تأهّل إلى بطولة العالم في فنون القتال المختلطة "MMA" للهواة تحت سن الـ18 عاماً، والتي ستُقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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وقدّم النادي عملاً رائعاً خلال سعيه للوصول إلى تلك البطولة، وذلك عبر رئيسه المدرب والبطل الدولي عامر عبد النبي، ونائب المدرب والبطل ميشال عون والإعلامي زاريه باريكيان.

والمتأهلون للبطولة من "tmt lebanon" هم:

عباس كركي

جواد ضاوي

ملاك ونسا

نادر فاعور

علي فصاعي

محمد حسين عزير

عيسى بريطع

محمد مخزوم

محمد شري

جواد الزغبي

علي سليم

حسين حمود

علي عطوي

حسين عوالا