24
o
بيروت
28
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
28
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن سكة الحديد في لبنان.. هذا ما قاله وزير الأشغال
Lebanon 24
13-06-2022
|
13:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقد وزيرا الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه والثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، برفقة سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري ورئيس مجلس ادارة عام النقل المشترك زياد نصر ووفد من برنامج الأمم المتحدة HABITAT UN مشروع إعادة ترميم وتأهيل جزء من محطة سكك الحديد في مار مخايل.
Advertisement
حميه
وألقى حميه كلمة أكد فيها أن "تفعيل مصلحة سكك الحديد هدف من أهداف الحكومة اللبنانية، حتى لو كانت في فترة تصريف الأعمال"، وقال: "إن الموضوع اليوم هو ثقافي بامتياز".
أضاف: "بعد كارثة 4 آب، قامت وزارة الثقافة باتصالات ولقاءات ومؤتمرات عدة من أجل ذلك، باعتبار أن منطقة مار مخايل تراثية بامتياز. وبالتالي، أخذت وزارة الثقافة على عاتقها ترميم جزء من المحيط السكني وجزء من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المعروف تاريخيا بمحطة مار مخايل، بالتعاون مع السفارة الايطالية وHABITAT UN.
وأشار إلى أن "مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك هي مصلحة استراتيجية للبنان، خصوصا في ظل التقلبات الجيوسياسية في المنطقة"، وقال: "نعمل على إحياء خطوط النقل عبر المحطة وربطها بالدول مع أكثر من جهة دولية، إنما يأتي ذلك ضمن 4 أركان: الأول مسح لخط السكة، الثاني إيجاد الحلول الفنية للتعديات، الثالث دراسة الجدوى الاقتصادية لسكة الحديد وكيفية استقطاب استثمارات لانشائها، والرابع هو الهدف الاستراتيجي للسكة وكيف ستخدم لبنان وايصالها بالمرافق من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت إلى مرفأ بيروت".
وشدد على أن "سكة الحديد لا رجعة عنها"، وقال: "سنبدأ باللبنة الأولى لها، والحكومات التالية ستكمل المشوار".
المرتضى
من جهته، تحدث المرتضى فأشار إلى أن "كل عمل تنموي، خصوصا في هذه الظروف الراهنة بشكل أو بآخر له بعد ثقافي"، وقال: "أنا شخصيا موجود هنا لأقول إن على كل اللبنانيين في كل مناسبة لها بعد تنموي، ثقافي أو أي بعد أخر أن يتخذوا منها محطة ليعلنوا من خلالها أنهم مستمرون، ثابتون، ولن يتزعزعوا عن قناعتهم قيد أنملة".
أضاف: "إن سكة الحديد، بالنسبة لي شخصيا، تعنيني كوزير وكمواطن لبناني أولا، فأنشئت عام 1890، وفي الذكرى السنوية ال100 أي بين 1993 -1994، اتخذت السلطة السياسية قرارا بأن لبنان لا يحتاج إلى سكة حديد".
وتابع: "عدا عن بعدها الجيوسياسي، تبقى سكة الحديد وسيلة من وسائل تمتين أواصر الصلة بين اللبنانيين وتقريب المسافات بين أبناء الشمال للمجيء إلى بيروت مثلا، ولأبناء بيروت والساحل للتوجه الى البقاع".
وأردف: "نتطلع إلى أن تستعيد سكة الحديد وظيفتها بإصرار وقوة، فهذا المكان حيث نحن، تضرر على أثر انفجار مرفأ بيروت، وله بعد تراثي. سنعمل مع وزارة الاشغال والجهات المانحة، وبدعم من السفارة الإيطالية، على إعادة ترميم الأبنية التراثية والاستفادة منها لتكون باحة يلتقي فيها أهل الجميزة وبيروت. ونريد أن تؤدي المحطة لاحقا دورها الوظيفي لاستقبال كل الوافدين".
وختم: "سنعقد اجتماعا لوضع اللمسات الأخيرة للبدء بالمشروع الذي سيتضمن أيضا، عدا عن ترميم الابنية التراثية، ركنا للمتحف وآخر خاصا بالفنانين التشكيليين".
نصر
وأشار نصر إلى أن "هذا المشروع يأتي ضمن سياق التعاون والتنسيق القائم بين وزارة الثقافة ومصلحة سكك الحديد والنقل على أثر الأضرار الجسيمة التي لحقت بمباني المصلحة ومنشآتها وموجوداتها، نتيجة انفجار مرفأ بيروت".
ولفت إلى أن "هذا المشروع هدفه إحياء تاريخ سكة الحديد وتراثها من خلال ترميم وتأهيل جزء من الأبنية والمقطورات المتضررة في محطة مار مخايل بغية الحفاظ عليها وإبراز قيمتها التاريخية وطابعها التراثي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها الوسيم "علي".. تعرفوا إلى العروس (صور)
Lebanon 24
رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها الوسيم "علي".. تعرفوا إلى العروس (صور)
02:35 | 2022-06-13
13/06/2022 02:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار صيرفة" سيتغير.. كيف سيُصبح؟
Lebanon 24
"دولار صيرفة" سيتغير.. كيف سيُصبح؟
02:15 | 2022-06-13
13/06/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يضع المسمار الاخير في نعش العهد
Lebanon 24
باسيل يضع المسمار الاخير في نعش العهد
01:00 | 2022-06-13
13/06/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكول سابا: لهذا السبب انفصلت عن يوسف الخال!
Lebanon 24
نيكول سابا: لهذا السبب انفصلت عن يوسف الخال!
23:00 | 2022-06-12
12/06/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلا حداد تقود يختاً... والجمهور يصفها بـ"حورية البحر" (صور)
Lebanon 24
كارلا حداد تقود يختاً... والجمهور يصفها بـ"حورية البحر" (صور)
08:36 | 2022-06-13
13/06/2022 08:36:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:36 | 2022-06-13
ملف الترسيم في مقدّمة اهتمامات العهد
17:30 | 2022-06-13
تحذيرات دولية للبنان
17:17 | 2022-06-13
لبنان يكاد يغيب عن المؤتمرات واللقاءات الدولية
17:13 | 2022-06-13
جداول المساعدة الاجتماعية والرواتب قيد الإعداد
17:10 | 2022-06-13
مهمّة هوكشتاين تجاوزت ترسيم الجدود
17:01 | 2022-06-13
هوكشتاين يطمئن اللبنانيين: واشنطن لا تريد حرباً
فيديو
نيسان تستعدّ لطرح سيارة جديدة... ما هي مواصفات "Altima"؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيسان تستعدّ لطرح سيارة جديدة... ما هي مواصفات "Altima"؟ (فيديو)
14:00 | 2022-06-13
14/06/2022 02:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
14/06/2022 02:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
14/06/2022 02:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact