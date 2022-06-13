خبرٌ مهم من وزارة المالية بشأن الرواتب.. إليكم التفاصيل

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أكدت مديرة مصلحة الصرفيات في وزارة المالية رانيا دياب أن "ما يتم تداوله غير صحيح حول موضوع مستحقات الانتخابات النيابية وأنها ستصرف خلال الأسبوع الحالي والاسبوع القادم على أبعد تقدير".ولفتت دياب إلى أنه "على الرغم من الاضراب، ستعمل مديرية الصرفيات على انجاز صرف المساعدة الاجتماعية والرواتب".