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لبنان

"الأمم المتحدة" تتحدث عن لبنان و"حقل كاريش".. ماذا قالت؟

Lebanon 24
13-06-2022 | 13:08
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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع لبنان وإسرائيل للمساعدة في حل الخلاف بشأن حقل كاريش البحري". 
 
وكان وصل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت عصر اليوم الإثنين، لاستكمال ملف التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي.
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 وبدأ هوكشتاين جولته بسلسلة لقاءات مع كل من مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ثم عاد وعقد لقاء مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض. 

 ويقيم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عشاء على شرف الوسيط الأميركي، وستقتصر الجلسة فقط على هوكشتاين والوفد المرافق، وفق معلومات "لبنان24".  

ومن المقرر أن يستكمل هوكشتاين سلسلة لقاءاته الغد حيث سيلتقي الرؤساء الثلاثة.
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