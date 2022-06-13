Advertisement

لبنان

ثروة هائلة مدفونة في أرض لبنانية.. فيديو يكشف مكان "النفط البرّي"!

Lebanon 24
13-06-2022 | 13:31
A-
A+
Doc-P-961847-637907498267535549.JPG
Doc-P-961847-637907498267535549.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرضت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، تقريراً سردت فيه خفايا "البترول البرّي" في لبنان، والذي يشكل ثروة إضافية إلى جانب الغاز الذي يوجدُ في باطن البحر.
 
ويشير التقرير الذي أعدته الزميلة ربى الفرن إلى أنّ هناك حقولاً نفطية تتواجدُ على ارتفاع 657 متراً عن سطح البحر، وتحديداً في منطقة القاع البقاعية، ويضيف: "قبل 60 عاماً، جرى حفر بئر للنفط البري في لبنان، والكثير من أبناء القاع عايشوا تلك الحقبة وسردوا تفاصيلها".
Advertisement
 
ويوثق التقرير مشاهدَ لحجارة سوداء تلعب الدور الأساس في إرشاد أي شخصٍ نحو البئر النفطية، موضحاً أن "هذه الحجارة ما زالت شاهدة أيضاً على وجود نفط بري في لبنان". 
 
وتحدث أحد أهالي القاع عن قصة هذه الحجارة، فأشار إلى أنه أثناء حفر البئر، انطلق منه غازٌ أسود اللون، ما أدى إلى تغيّر لون الحجارة الموجودة في المكان لتصبح سوداء. 
 
وتابع: "بعد ذلك، ولأسباب غير معلومة، جرى استقدام أتربة وتم ردم البئر الذي ما زال مغلقاً ومسدوداً حتى يومنا هذا". 
 
لمشاهدة التقرير كاملاً.. شاهد الفيديو المُرفق:
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:36 | 2022-06-13
17:30 | 2022-06-13
17:17 | 2022-06-13
17:13 | 2022-06-13
17:10 | 2022-06-13
17:01 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website