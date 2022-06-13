ثروة هائلة مدفونة في أرض لبنانية.. فيديو يكشف مكان "النفط البرّي"!

عرضت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، تقريراً سردت فيه خفايا "البترول البرّي" في لبنان، والذي يشكل ثروة إضافية إلى جانب الغاز الذي يوجدُ في باطن البحر.

ويشير التقرير الذي أعدته الزميلة ربى الفرن إلى أنّ هناك حقولاً نفطية تتواجدُ على ارتفاع 657 متراً عن سطح البحر، وتحديداً في منطقة القاع البقاعية، ويضيف: "قبل 60 عاماً، جرى حفر بئر للنفط البري في لبنان، والكثير من أبناء القاع عايشوا تلك الحقبة وسردوا تفاصيلها".

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ويوثق التقرير مشاهدَ لحجارة سوداء تلعب الدور الأساس في إرشاد أي شخصٍ نحو البئر النفطية، موضحاً أن "هذه الحجارة ما زالت شاهدة أيضاً على وجود نفط بري في لبنان".

وتحدث أحد أهالي القاع عن قصة هذه الحجارة، فأشار إلى أنه أثناء حفر البئر، انطلق منه غازٌ أسود اللون، ما أدى إلى تغيّر لون الحجارة الموجودة في المكان لتصبح سوداء.

وتابع: "بعد ذلك، ولأسباب غير معلومة، جرى استقدام أتربة وتم ردم البئر الذي ما زال مغلقاً ومسدوداً حتى يومنا هذا".

لمشاهدة التقرير كاملاً.. شاهد الفيديو المُرفق:



