"لقاء ايجابي" بين بو صعب وهوكشتاين.. هذا ما أكده الأخير

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مساء اليوم في دارته في الرابية، الوسيط الاميركي آموش هوكشتاين، ترافقه السفيرة الاميركية دوروثي شيا والوفد المرافق.

ويأتي هذا العشاء عشية الاجتماعات الرسمية التي سيقوم بها الوسيط الأميركي مع رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

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وتناول البحث خلال العشاء تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية، وقد أكد بو صعب أن الموقف اللبناني حيال هذا الملف موحدٌ، وسيبلغه رئيس الجمهورية الى الوسيط هوكشتاين خلال استقباله له غداً في قصر بعبدا.

مع هذا، فقد لفت أبو صعب إلى أن أجواء اللقاء كانت ايجابية، وأن هوكشتاين أبدى الرغبة في المساعدة.





