حريق كبير يندلع في الطريق الجديدة.. صورٌ تكشف المشهد

أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت عن اندلاع حريق كبير في منطقة الطريق الجديدة - خلف دار الأيتام.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ أسباب الحريق ما زالت غير معروفة حتى الآن.