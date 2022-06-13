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لبنان

حريق كبير يندلع في الطريق الجديدة.. صورٌ تكشف المشهد

Lebanon 24
13-06-2022 | 15:07
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أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت عن اندلاع حريق كبير في منطقة الطريق الجديدة - خلف دار الأيتام.
 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ أسباب الحريق ما زالت غير معروفة حتى الآن. 
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