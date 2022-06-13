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لبنان

عن ساعات التغذية بالكهرباء.. إليكم هذا الخبر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-06-2022 | 16:02
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تبين مؤخراً أن عدد ساعات التغذية الكهربائية ازداد في العديد من المناطق اللبنانية، حيثُ ارتفع من ساعتين إلى 4 ساعات يومياً.
وحالياً، فإنّ انتاج الكهرباء يأتي من معملين أساسيين هما الزهراني ودير عمار، وتقول مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إن "مخزون الفيول في المعملين يسمح بتقديم الكهرباء خلال الفترة الحالية، والحاجة مستمرّة دائماً لكميات إضافية من الفيول لاستمرار انتاج الطاقة".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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