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لبنان

الاتحاد اللبناني لكرة السلة أجّل نهائي بطولة السيدات.. ما السبب؟

Lebanon 24
13-06-2022 | 16:17
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أفاد الاتحاد اللبناني لكرة السلة في بيان بأن "مع تأهل ناديي بيروت فيرست والرياضي لخوض السلسلة النهائية لبطولة لبنان للسيدات للدرجة الاولى لموسم 2021-2022، وبعدما تبين اصابة عدد كبير من لاعبات واداريي نادي بيروت فيرست بفيروس "كورونا"، وبعدما تمت احالة الموضوع الى اللجنة الطبية التابعة للاتحاد سندا إلى نظام البطولة ولأنظمة الاتحاد الدولي الـ"فيبا" التي  تلحظ احالة هذه الحالات الى اللجنة الطبية لاصدار التوصيات في هذا الصدد، وبما ان اللجنة المشار اليها تابعت الملف عن كثب الاحد والاثنين وأعادت اجراء الفحوصات اللازمة لجميع لاعبات فريق بيروت فيرست في احدى المستشفيات الجامعية، وبما ان اللجنة الطبية أوصت بتأجيل انطلاق السلسلة النهائية واخضاع لاعبات واداريي الفريق الى فحوصات جديدة الخميس المقبل حفاظا على السلامة العامة، وعلى ضوء  النتائج الصادرة، تبنى الاتحاد التوصيات مما جعله يؤجل انطلاق النهائي، على ان يتابع الموضوع عن كثب وساعة بساعة ليتخذ القرارات المناسبة والسليمة سندا إلى متابعات اللجنة الطبية وارشاداتها وتوصياتها، وحفاظا على السلامة العامة".
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