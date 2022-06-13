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لبنان

التوتر يتصاعد في الدوير بعد جريمة اليوم.. ماذا جرى هناك خلال المساء؟

Lebanon 24
13-06-2022 | 16:36
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ذكرت قناة "الجديد" أنه على خلفية جريمة الدوير التي ذهب ضحيتها الشابان (ح. ر.) و (أ. ق.) برصاص أطلقه عليهما المدعو (ا. ق.)، أقدم أهالي الضحيتان على تحطيم محلات ومكتب تابع لمطلق النار في حي ريشوم، وثم اضرموا النيران فيه.
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وتسود البلدة أجواء من التوتر الشديد، في حين نفت قناة "الجديد" الأخبار التي تحدثت عن وفاة شخص ثالث إثر الجريمة التي حصلت. 
 
 
 
 
 
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