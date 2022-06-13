مقدمات النشرات المسائية

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اسبوع حافل يعيشه الداخل اللبناني والعين على ملفين حاسمين:الاول المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية في ضوء ما ستفضي اليه المحادثات مع الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الذي وصل الى بيروت الرابعة والنصف عصرا وعقد اول اجتماع مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال.اوساط مطلعة اكدت لتلفزيون لبنان ان هناك إقتناعا لبنانيا بأن هذا الملف وصل إلى نقطة اللاعودة إلى الوراء و اليوم كان كلام صريح لرئيس الجمهورية أن الجانب اللبناني سيبلغ الوسيط الاميركي بالموقف اللبناني الموحد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف هذه المفاوضات والتي تحفظ حقوق لبنان بدوره شدد قائد الجيش على ان الجيش يقف خلف السلطة السياسية في أي قرار تتخذه.اما الملف الثاني فهو سيعقب نهاية زيارة هوكشتاين لجهة توجيه الدعوة من قبل رئيس الجمهورية الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد علما ان خيار الرئيس نجيب ميقاتي متقدم على غيره من حيث المبدأ وقد اشار الرئيس عون الى ان المسار الدستوري في لبنان سوف يستمر بعد الانتخابات النيابية، من خلال اجراء استشارات نيابية تفضي الى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة.والى اهمية الملفين (2) قفز ايضا الى واجهة الاهتمام دخول موظفي الادارة العامة في اضرابهم المفتوح وسط التزام تام في القطاعات المختلفة مع بعض الاستثناءات فبدت الدولة في حالة شلل و تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ملف الإضراب مؤكدا أن حق الموظفين مقدس.برباعية تنطلق من موقف موحدمعطوف على المطالبة بإستئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة مع التمسك بحق لبنان الكامل وعدم التخلي عن أي مساحة مهما كانت يستقبل لبنان آموس هوكشتاينوعشية بدء الوسيط الأميركي لقاءاته زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان قد أكد انه على تنسيق كامل مع رئيسي الجمهورية والحكومة في ملف ترسيم الحدود البحرية على قاعدة ان موضوع الترسيم والرد على هوكشتاين يبقى خارج اي فلك للعب او المزايدة من أي جهة كانتومن مقر الرئاسة الثانية أكد وفد النواب التغييريين أنه على كل المجلس النيابي واجب الدفاع عن مصلحة لبنان وتثبيت حقوقه مشيرا الى أن الرئيس بري يعتمد على اتفاق الاطار الذي لم يحدد خطوطا وهو تحدث عن مسألة الترسيم بشكل اساسيوفيما دعا المكتب السياسي لحركة أمل الشركات الملتزمة للتنقيب للمباشرة بعملها في البلوك رقم 9 عند الحدود الجنوبية لفت قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى أن الجيش أعلن موقفه صراحة بانتهاء مهمته التقنية بملف ترسيم الحدود البحرية مؤكدا أنه يقف خلف السلطة السياسية في أي قرار تتخذهإستحقاق آخر ينتظر البت به هذا الأسبوع أيضا وهو الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد لحكومة قادرة على متابعة الملفات الاقتصادية والمالية الضاغطة على جميع اللبنانيين ومعالجة الأزمات المتراكمة على كل المستويات والتي تفرض الإستفادة القصوى من الوقت المتبقي حتى الاستحقاق الرئاسيأحد أوجه انعكاس هذه الازمات على حياة اللبنانيين هو الشلل الذي أصاب القطاع العام بفعل الإضراب المفتوح لموظفي الدولة بهدف المطالبة بتحسين الأجور وزيادة بدل النقل وتحسين الأوضاع المعيشيةانه موعد لبنان مع الحقيقة. غدا يجول الوسيط الاميركي على قصر بعبدا وعين التينة والسراي الحكومية، ليتبلغ الموقف اللبناني.ومع ان الغموض الخلاق لا يزال يكتنف بعض الشيء الموقف الرسمي، لكن الاجواء تشير الى ان الفريق اللبناني صار على اقتناع باهمية القبول بالخط 23 مع حقل قانا، مقابل حقل كاريش.والظاهر، ان موقفا لبنانيا واحدا تبلور حول الطرح المذكور، باعتبار انه افضل الممكن في ظل التوازنات القائمة، ان في لبنان او في المنطقة. وهو ما عبر عنه رئيس الجمهورية بقوله للمنسقة الخاصة للامم المتحدة أن الجانب اللبناني سيبلغ الوسيط الاميركي موقفا موحدا حيال الطروحات المقترحة لاستئناف المفاوضات. فهل تصل الوساطة الاميركية الى نهاياتها المحددة هذه المرة؟ وهل حزم الجانب اللبناني امره حقا وسيبلغ الوسيط الاميركي موقفا موحدا قابلا للتنفيذ وللتطبيق؟ غدا على الارجح ستظهر النتائج ، فهل تكون على قدر الانتظار؟حكوميا، الاجواء ليست مريحة. فمغادرة هوكستين لبنان مساء الثلثاء لا تعني ان الاستشارات النيابية الملزمة ستجرى الاربعاء او الخميس. السبب الاساسي للتأجيل معروف: الشروط التي يضعها رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر. حتى الان كل المؤشرات تؤكد ان نجيب ميقاتي هو المرشح الاوفر حظا واصواتا للتكليف.لذلك فان عون وباسيل يريدان ان يفرضا عليه شروطا مسبقة، ابرزها احتفاط التيار بوزارة الطاقة، وتسليم وزارة الخارجية اما الى باسيل شخصيا او لمن يسميه، اضافة الى اقالة حاكم مصرف لبنان ونيل التيار اكبر حصة ممكنة من تعيينات وظائف الفئة الاولى، التي يفترض اجراؤها بعد نيل الحكومة العتيدة الثقة.حتى الان ميقاتي ليس بوارد القبول بهذه الشروط ، لذلك فان عملية التكليف لن تحصل في الاسبوع الجاري على الارجح، واذا حصلت فانها ستكون تكليفا بلا تأليف ! فهل بهذه الطريقة تدار امور بلد بات فيه ثمن صفيحة البنزين اعلى من الحد الادنى للاجور؟هدد كوخافي اللبنانيين من على ارض سياسية وعسكرية رخوة، وما خفي او أخفي من الخطاب كان اقسى..وقساوته على الاسرائيليين الذين خاطبهم رئيس اركان جيشهم من ان الخطر القادم من الشمال في اي حرب مقبلة ستكون خسائره ضخمة، ولن تكون تجربة سهلة، وعليهم ان يستعدوا لآلاف الصواريخ وتداعياتها من القتلى والدمار بحسب رئيس اركان العدو، الذي دعا كيانه الى تقييم حقيقي لهذا الواقع المحتمل..فهل يحتمل الكيان العبري تداعيات عنتريات قادته التي ملأت الشاشات؟ ام انها محاولة لتصدير الازمة في ظل ما يعانيه الصهاينة من انقسام سياسي واجتماعي حاد؟لم يقف الكلام الصهيوني عند هذا الحد، فالقارئون بالتهديدات من المحللين والامنيين دعوا حكومتهم الى الواقعية والانتباه. اما رئيس جهاز الامن القومي الصهيوني السابق “غيورا آيلند” فقد دعا القادة الاسرائيليين الى وقف الهجمات في سوريا ووقف التصريحات، ومزيد من استغلال الازمة المالية في لبنان والضغط الاقتصادي عبر الحصار الاميركي ومنع المساعدات الا بشروط قاسية لتقليص نشاط حزب الل كما قال، فهذا اجدى بكثير من الهجمات التي يشنها على توريد السلاح عبر سوريا كما قال آيلند..فماذا يقول اللبنانيون الواقفون في قلب الوجع الاقتصادي ويعانون من الابتزاز الاميركي وغير الاميركي؟ فالعدو الذي يخشى صواريخ الشمال يبني استراتيجيته على الضغط الاميركي ومنع المساعدات الاميركية والسعودية والفرنسية كما قال آيلند؟ فالى اين؟ بل الى متى سنبقى نرهن بلدنا واوجاع شعبنا لهؤلاء؟ولهؤلاء قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم ان التهديدات الاسرائيلية مرفوضة وانه سيبلغ الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين موقف لبنان الموحد الذي من غير الوارد فيه التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية..موقف أكده لقاء الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي في عين التينة ولو بصمت، وسمعه عاموس هوكشتاين في اول لقاءاته مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومن وزير الطاقة وليد فياض، من ان موقف لبنان الموحد لدى رئيس الجمهورية.في ذكرى 13 حزيران، كم من مجزرة ترتكب يوميا بحقكم أيها اللبنانيون.مجزرة سياسية، من خلال التلويح مرة جديدة بفراغ رئاسي، ناهيك عن الغموض في شأن رئيس الحكومة المقبل، والضبابية السائدة حول شكل الحكومة الجديدة، وإمكان تأليفها قبل نهاية العهد الرئاسي.مجزرة اقتصادية ومالية، من خلال وقوف كثيرين من المسؤولين موقف المتفرج على التمادي في الأخطاء والخطايا المرتكبة منذ ثلاثين عاما على الأقل في حق مالية الدولة واقتصادها المنتج، فلا خطة تعافي ولا من يحزنون، ولا اتفاقات نهائية مع صندوق النقد وفي شأن استجرار الكهرباء ولا من يفرحون.مجزرة قضائية، من خلال الإحجام عن اصدار القرار الظني في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وعبر تقاذف المسؤوليات حول الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.مجزرة سيادية، من خلال المزايدات التي لا تنتهي على رئيس الجمهورية في موضوع ترسيم الحدود البحرية والخطين 23 و29 وما بينهما، وكل ذلك فيما التدخلات الخارجية مشرعة من كل حدب وصوب وعلى أيدي المزايدين بالذات.وفي هذا السياق بالتحديد، جال وفد من نواب 17 تشرين اليوم على عدد من مرجعيات الدولة، بدءا برئيس الجمهورية الذي عرض المراحل التي قطعتها عملية المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والصعوبات التي واجهتها وادت الى تعليقها، شارحا موقف لبنان من الخطوط المقترحة للترسيم، ومؤكدا انه من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية.ولفت رئيس الجمهورية أمام الوفد الى ان المحادثات التي ستتم مع الوسيط الاميركي في المفاوصات آموس هوكشتاين ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل التي كانت توقفت على اثر رفض العدو الاسرائيلي الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطا تفاوضيا وبعد رفض الجانب اللبناني للخط الاسرائيلي رقم 1 وخط هوف.وأعرب الرئيس عون عن امله في ان تحقق المحادثات مع هوكشتاين تحريكا للمفاوضات، متحدثا عن الضغوط التي يواجهها لبنان لمنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية.واشار الرئيس عون الى ان رئيس الجمهورية يقود المفاوضات وبعد الوصول الى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته الى مجلس النواب وفقا للاصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة الى الخط 29.وعرض رئيس الجمهورية للوفد النيابي ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4 متحدثا عن تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبة، لافتا الى حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر.وفيما أكد الرئيس عون رفض لبنان للتهديدات الاسرائيلية، لافتا الى “أن العدو الاسرائيلي يتصرف خلافا للقوانين وللقرارات الدولية، مستغلا سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاته لقرارات مجلس الامن، نفى ردا على سؤال من الوفد، وجود اي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن، او المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.والبداية من جولى الوسيط الاميركي الذي وصل بعد الظهر الى لبنان.المفاوض الأميركي آموس هوكستاين في بيروت، وغدا ماراتون المحادثات. ماذا يحمل في جعبته؟ وماذا سيتلقى من الجانب اللبناني؟ غدا لناظره قريب.ما جرى اليوم كان نوعا من تمهيد الأرضية، والتفاهم على لغة واحدة بين المسؤولين اللبنانيين الذين سيلتقيهم الديبلوماسي والخبير الأميركي، هوكستاين.عشية بدء المحادثات، موقف لافت لقائد الجيش العماد جوزيف عون، أعلن فيه أن الجيش أنجز مهمته التقنية، والدور الآن للسياسيين. أي قرار تتخذه السلطة السياسية، تلتزم به قيادة الجيش.يلي ملف المحادثات مع هوكستاين، إستحقاق إستشارات التكليف. إذا احتسبنا ما قاله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في حق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والرد اللاذع من الرئيس ميقاتي على باسيل، عبر إعلامه الإلكتروني، لكان بالإمكان القول: باسيل لن يقبل بتكليف ميقاتي لأن الإتهامات التي اتهمه بها لامست في بعض الأحيان درجة التخوين.السؤال هنا: هل هناك قطبة مخفية ضد رئيس تصريف الأعمال لئلا يصبح رئيسا مكلفا؟ أم أن تصعيد السقف لا يعدو كونه تحسين شروط؟ يتضح الأمر بعد انتهاء زيارة هوكستاين.قضائيا، الحدث اليوم تمثل في تنحي القاضي زياد أبي حيدر في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. الملف حول إلى الرئيس الأول حبيب رزقالله الذي سيعين غرفة إستئنافية لعرض طلب التنحي، وهي تقرر، إما قبول التنحي وإما عدم القبول، ثم يرفع الملف مجددا إلى رزقالله الذي يختار قاضيا ثانيا في حال قبول التنحي.عربيا، الخبر البارز من العراق حيث أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن استقالة نواب الكتلة الصدرية، التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، نافذة، وسيخلفهم من حل بعدهم في عدد الأصوات في الإنتخابات.بلد يلقم خرطوشه في بيت النار على أتفه الأسباب. وهو البلد نفسه الذي يترك حقا يعادل كنوز البحر. ويفوض أمره لدار الإفتاء البحرية الأميركية لم يكن في قرية الدوير ما يستدعي سفك الدماء.لكن خلافا على ركن سيارة تسبب بمصرع ضحيتين ويتم عائلة بأكملها. وانتشرت مشاهد لموقعة إطلاق النار تظهر أحياء في الدوير الجنوبية على صورة عصابات تكساس الأميركية وبدا القاتل من آل قانصو متحررا في تصويب مسدسه على الآمنين، وبينهم امراة ومصلح سعى لفض الإشكال أفرغ مجرم الدوير رصاصه وفر هاربا، فيما الرصاص السياسي مؤجلة ناره إلى حين خروج آموس هوكشتاين من الصورة المحلية. حيث تم تجميد مفاعيل رخص حمل السلاح الحكومي بما يحتويه من تصريح بالتكليف والتأليف والدعوة أولا إلى الاستشارات الملزمة والجماد في الحركة الحكومية يتخذ من زيارة هوكشتين سببا.لكن العلاقة المتوترة بين التيار والرئيس نجيب ميقاتي هي من يتحكم في داء المفاصل السياسية وما أفرزه كلام جبران باسيل بالأمس يقود إلى معادلة: السرايا مقابل المركزي.وإذا أراد ميقاتي أن تؤول له وليس لغيره فما عليه سوى التقدم لبدء التفاوض "وبلا غنج" بحسب تعبيره والنجيب من الإشارة يفهم.. بحيث إنه لم يفتح باب التفاوض مع رئيس الجمهورية وأبقى على وضعه مصرفا للأعمال إلى حين قيام الساعة الرئاسية لكن الخلاف على الحقول الحكومية لا يسري على الحقول النفطية. إذ تكدست صورة الموقف الموحد الذي سيبلغه لبنان الرسمي إلى الوسيط الأميركي أول لقاءات هوكشتين دخل من بوابة الأمن العام، حيث التقى اللواء عباس ابراهيم بحضور السفيرة دورثي شيا، وأبلغه اللواء ابراهيم أن الموقف الموحد سيسمعه من رئيس الجمهورية غدا.وتبعا لمصادر المجتمعين فإن الوسيط الأميركي جاء مستطلعا عن الأسباب التي دفعت لبنان إلى استدعائه على وجه السرعة وفي اجتماع هوشتكين مع وزير الطاقة وليد فياض اقتصر البحث على اتفاقيات استجرار الكهرباء إلى لبنان من الأردن ومصر، وهو المشروع الذي لم يولد بعد وبدا أنه أكثر صعوبة من التنقيب في عمق البحر وإذ يستكمل هوشتكين جولته الرسمية غدا. فإن نواب التغيير استبقوه إلى ترسيم موقف موحد، جالوا فيه على الرئاسات الثلاث وطالبوها بإعلان صريح وواضح عن موقفها بضرورة تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29 رسميا من قبل الدولة اللبنانية كمنطلق في عملية التفاوض غير المباشر، وأبلغ النواب الرؤساء عون وبري وميقاتي عزمهم على التوجه إلى مساءلة الحكومة ومحاسبة المسؤولين المقصرين تجاه حقوق لبنان في المناطق الإقتصادية الخالصة وإذ ظهر حرص نواب التغيير على ضمان حق لبنان في ثروته البحرية كان التنسيق في معراب يجري على خط الضمانات النيابية التي تقود الى حقل بعبدا لاحقا .اطلق رئيس حزب القوات سمير جعجع عملية التفاوض على جمع الكتائب والقوات والاشتراكي مع تواصل قال انه جدي مع كل فرقاء المعارضة قائلا ان القوات لن تكل او تتعب لتحقيق هذا الهدف وان باب النجاة الوحيد هو تنسيق المواقف واي حديث آخر هو مجرد كلام بكلام.