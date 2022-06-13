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لبنان

مهمّة هوكشتاين تجاوزت ترسيم الجدود

Lebanon 24
13-06-2022 | 17:10
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تجاوزت مهمة الوسيط الأميركي مسألة ترسيم الحدود، وبدأت من أن انهيار لبنان مسألة يتوقف وقفها على توفير الطاقة لقطاع الكهرباء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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