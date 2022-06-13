مهمّة هوكشتاين تجاوزت ترسيم الجدود

تجاوزت مهمة الوسيط الأميركي مسألة ترسيم الحدود، وبدأت من أن انهيار لبنان مسألة يتوقف وقفها على توفير الطاقة لقطاع الكهرباء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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