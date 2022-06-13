Advertisement

لبنان

لبنان يكاد يغيب عن المؤتمرات واللقاءات الدولية

Lebanon 24
13-06-2022 | 17:17
A-
A+
Doc-P-961889-637907627545741997.jpg
Doc-P-961889-637907627545741997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يكاد لبنان يغيب عن المؤتمرات واللقاءات الدولية، وآخرها معرض ثقافي في دولة عربية شمال أفريقية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
هل يزور ماكرون لبنان وماذا عن "المؤتمر الانقاذي"؟
lebanon 24
14/06/2022 06:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان نحو مؤتمر دولي أكبر من الدوحة وأصغر من الطائف؟
lebanon 24
14/06/2022 06:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الديمقراطي اللبناني: أرسلان وقّع قرار الدعوة إلى المؤتمر العام للحزب
lebanon 24
14/06/2022 06:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اطلع من وزير الشؤون الاجتماعية على المداولات في مؤتمر بروكسل وموقف لبنان الثابت من مسألة النازحين السوريين لجهة ضرورة اعادتهم الى بلادهم
lebanon 24
14/06/2022 06:08:57 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤتمر

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:15 | 2022-06-13
22:30 | 2022-06-13
22:26 | 2022-06-13
23:01 | 2022-06-13
22:57 | 2022-06-13
22:55 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website