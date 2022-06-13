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لبنان
لبنان يكاد يغيب عن المؤتمرات واللقاءات الدولية
Lebanon 24
13-06-2022
|
17:17
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يكاد لبنان يغيب عن المؤتمرات واللقاءات الدولية، وآخرها معرض ثقافي في دولة عربية شمال أفريقية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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