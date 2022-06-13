ملف الترسيم في مقدّمة اهتمامات العهد

لا شيء يوحي بأن رئاسة الجمهورية عازمة على تحديد موعد قريب، للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة مكلف، سيما وأن هذا الملف لا يبدو أنه أولوية لدى فريق العهد، على ما أكدته أوساط نيابية معارضة بارزة لـ"السياسة" الكويتية مؤكدة أن "رئيس الجمهورية يضع ملف الترسيم في مقدمة اهتماماته، ومن ثم يأتي موضوع الاستشارات، وحتى لو تأخرت، في ما يمكن وصفه بأنه انتهاك واضح للدستور". (السياسة الكويتية)

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