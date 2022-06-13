إشكال الدوير... هذا ما حصل ليلاً

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حرق جزئي وتكسير لبعض أثاث منزل قاتل الشابين ح. ر. وأ. ق. في بلدة الدوير الجنوبية ليلا.

وحضر الجيش وعمل على تهدئة الأوضاع ولا يزال حيث يقوم بتسيير دورياته في البلدة حتى الآن .