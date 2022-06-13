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لبنان

إشكال الدوير... هذا ما حصل ليلاً

Lebanon 24
13-06-2022 | 23:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حرق جزئي وتكسير لبعض أثاث منزل قاتل الشابين ح. ر. وأ. ق. في بلدة الدوير الجنوبية ليلا.
وحضر الجيش وعمل على  تهدئة الأوضاع ولا يزال  حيث يقوم بتسيير دورياته في البلدة حتى الآن .
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