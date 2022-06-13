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لبنان

شيا "كاسحة ألغام" تمهد الطريق لهوكشتاين؟!

Lebanon 24
13-06-2022 | 23:16
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كتب جورج شاهين في" الجمهورية":

قبل 5 أيام على عودة الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين إلى بيروت، قامت السفيرة الأميركية دوروتي شيا بجولة واسعة، وُصفت بأنّها عملية "كسح ألغام" لتفكيك ما أمكن منها قبل وصوله من أجل استئناف مفاوضات الترسيم. وقبلها للحؤول دون أي عملية عسكرية، في مرحلة لا تحتمل فيها المنطقة أي هزّة أمنية.
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يبدو انّ المفاوضات ستكون أكثر جدّية من قبل. فلبنان ينتظر الموقف الأميركي النهائي من هوكشتاين الذي يطالب بالمثل. فهامش المناورة تقلّص الى الحدود القصوى، ولم يعد هناك من مِهَل يمكن احتسابها لدى جميع الأطراف. وإن كان الاميركيون جدّيين في البحث عن مخرج يضمن الحدّ الادنى من المطالب اللبنانية ويمكن تسويقه لدى الجانب الاسرائيلي، فلن يكون لبنان عاصياً، فضمان حقل "قانا" وتصحيح الخط المقترح لحماية أجزاء من البلوكات 8 و9 و10 الجنوبية كاملة، من أبسط حقوقه إن تنازل عن الخط 29 الخاص بالمفاوضات. وعندها يمكن القول انّ العودة الى الناقورة باتت ممكنة وفق القواعد الجديدة التي تضمن فوز الأطراف الثلاثة على قاعدة البرنامج الفرنسي الخاص بالأطفال" Tous le Monde a Gagne". فيكون عندها هوكشتاين سعيداً بما حققه، ويضمن الطرفان اللبناني والاسرائيلي الأمن الكافي لإطلاق برامجهما بمعزل عن الفوارق الشاسعة بما حققه الطرفان حتى اليوم.
وبغير هذه المعادلة إن لم تتحقق، سيكون لبنان مجبراً على دعوة مجلس الوزراء الى جلسة استثنائية تعيد الإعتبار الى الخط 29، وعندها قد تتجّه المنطقة الى حدّ السكين بين الانفراج او الانفجار، وهو ما سيلقي على واشنطن مسؤولية كبرى في تحاشي ما هو متوقع من زلازل أمنية وعسكرية ونفطية.
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