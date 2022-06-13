Advertisement

لبنان

حقائق عن بلديات لبنان.. أرقامٌ تكشف واقعها

Lebanon 24
13-06-2022 | 23:53
A-
A+
Doc-P-961930-637907889514329103.jpg
Doc-P-961930-637907889514329103.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دخلت المجالس البلدية والاختيارية الشهر الثاني من ولايتها الممدّدة لعامٍ واحد فقط، في حين أنه من المنتظر أن تبدأ التحضيرات لإجراء الاستحقاق الانتخابي باعتبار أن وضع الكثير من البلديات بات حرجاً. 
Advertisement
اليوم، تعاني مختلف البلديات من عجز مالي واقتصادي، كما أن بعضها يعاني من الشلل الإداري والإنقسام الحاد بين أعضائها، وهو أمرٌ يعطل آليات العمل ويستوجبُ حلولاً سريعة. مع هذا، فإنّ التدخلات السياسية ببعض البلديات عطلت عملها وساهمت في "تكبيل" رؤسائها وجعلهم غير قادرين على التحرّك. 
في المقابل، ينشطُ بكثافة التعاون بين بعض المجالس البلدية والمنظمات الدولية والمانحة، وذلك كـ"تعويض" عن عدم وجود قدرة لدى الدولة على تأمين تمويل كافٍ لمشاريع عديدة تحتاجها البلدات والمدن. 
معلومات بارزة عن البلديات يجب معرفتها:
1- يبلغ عدد المجالس البلدية حالياً نحو 1,055 بلدية تضم 12,474 عضواً 
2- هناك الكثير من البلديات التي تعاني من الشلل، وهناك نحو 84 مجلس بلدي منحلّ يدير أعماله القائمقام أو المحافظ.
3- هناك نحو 27 مجلساً بلدياً مستحدثاً بعد الإنتخابات البلدية في العام 2016، ولم يسبق أن شهدت إنتخابات ويدير أعمالها القائمقام أو المحافظ.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-06-14
04:57 | 2022-06-14
04:50 | 2022-06-14
04:49 | 2022-06-14
04:28 | 2022-06-14
04:19 | 2022-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website