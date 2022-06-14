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لبنان

زحمة سير خانقة في القبة... هذا ما يحصل

Lebanon 24
14-06-2022 | 01:13
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تشهد منطقة القبة في طرابلس زحمة غير مسبوقة، منذ الصباح الباكر، نتيجة قطع الطريق امام مبنى احدى الثكنات، وذلك تسهيلاً للقوى الامنية لتعبئة الوقود من المحطة الخاصة بها، وفق مندوبة "لبنان 24".
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القبة

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