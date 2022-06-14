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لبنان

خلافات بين النواب التغييريين.. فمتى موعد الاستشارات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2022 | 01:15
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لم يطرأ جديد حيال موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الحكومة الجديدة، الا ان المعلومات تفيد أن رئيس الجمهورية سيحدد موعدها خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة، اي بعد انتهاء زيارة  الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين.
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وفيما بدأت الكتل النيابية اجتماعاتها واتصالاتها لتحديد موقفها النهائي في موضوع تسمية رئيس الحكومة العتيد، قالت مصادر مطلعة إن "خلافات اساسية تسجل في صفوف النواب التغييريين في ما يتعلق بالتعامل مع استحقاق الاستشارات النيابية الملزمة واختيار رئيس الحكومة الجديد". 
لكن المصادر تشدّد "على انه بالرغم من الخلافات الا ان اجتماعات حاسمة ستعقد في الساعات المقبلة بين هؤلاء النواب لاخذ موقف موحد من الاستشارات وتسمية واضحة يتم فرضها على النواب في كتل اخرى متعاطفة مع التغيير".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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