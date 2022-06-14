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لبنان
نائب مرشح ليكون رئيساً للحكومة.. من هو؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-06-2022
|
01:45
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يتردد في الأوساط السياسية المتابعة لملف الإستشارات النيابية الملزمة أن قوى سياسية من "فريق الثامن من آذار" وأيضاً جزءاً من "قوى 14 آذار" السابقة، لا تُمانع تسمية النائب البيروتي نبيل بدر لتشكيل الحكومة العتيدة، والسبب الأساسي في هذا القبول هو قرب الأخير من خط تيار المستقبل، الأمر الذي برز في الانتخابات النيابية الأخيرة.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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