نائب مرشح ليكون رئيساً للحكومة.. من هو؟

يتردد في الأوساط السياسية المتابعة لملف الإستشارات النيابية الملزمة أن قوى سياسية من "فريق الثامن من آذار" وأيضاً جزءاً من "قوى 14 آذار" السابقة، لا تُمانع تسمية النائب البيروتي نبيل بدر لتشكيل الحكومة العتيدة، والسبب الأساسي في هذا القبول هو قرب الأخير من خط تيار المستقبل، الأمر الذي برز في الانتخابات النيابية الأخيرة.

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