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لبنان

نائبٌ جديد يتعرّض لـ"موقف مُحرج".. ماذا حصل معه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2022 | 02:15
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تلقّى أحد النواب الجُدد كلاماً "لم يرُق" له خلال إحدى المناسبات الإجتماعية، إذ توجّه إليه أحد الأشخاص بكلامٍ التفت إليه العديد من الحاضرين.
وتبيّن أن هذا النائب تلقى "مُعاتبة" من الشخص الذي خاطبه، وذلك بسبب عدم مبادرته للإجابة على الإتصالات التي وردته بشأن موضوع إنساني بالدرجة الأولى.
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وبعد حصول "المُعاتبة"، بدأ عددٌ من الأشخاص بـ"إثارة" الموضوع خلال الجلسة الاجتماعية، معتبرين أن "حدة" الكلام مع النائب كانت واضحة. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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